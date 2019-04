Strasbourg, Paris, Lyon... À quoi s’attendre pour "l'acte 24" des Gilets jaunes ce samedi ?

Il y aura toute de même bien un cortège dans la capitale, mais à l’appel des différentes fédérations de la CGT, qui proposent une action "dans l’unité la plus large, pour concrétiser la convergence des luttes et des mobilisations en cours". La manifestation partira à 13h de Montparnasse. Elle a le soutien de la France Insoumise, du PCF, du NPA, et de personnalités comme la journaliste Aude Lancelin ou la Gilet jaune Priscillia Ludosky. Plus de 3500 personnes étaient "intéressées" sur l'événement vendredi.