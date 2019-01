Après la blessure de Jérôme Rodrigues, les Gilets jaunes se remobilisent pour un "acte 12"

Lors de sa prise de parole samedi soir, le Breton a ajouté une petite phrase de la plus haute importance. "J’ai un ami qui s'appelle Jérôme Rodrigues qui a été atteint par une grenade de décenserclement (...) donc on essaye de rester quand même pacifique, mais on lâchera rien." Car ce Gilet jaune sait que l'image de son compagnon de bataille, qui lutte contre la violence en marge des cortèges et était l'un des premiers à demander de déclarer les manifestations, provoque la colère dans les rangs. Sous la photo du visage ensanglanté de ce père d'une fille de 13 ans, un commentaire a été aimé plus de 2.8000 fois : "Ils viennent de toucher l’homme le plus pacifique qu’il y avait. Vous venez de déclarer la guerre." Sur les groupes Facebook, ce personnage influent a changé de statut, certains le considérant déjà comme un "martyr", comme un "symbole".





Même constat d’une possible montée de la violence du côté de Ramous. Gilet jaune de la première heure, il est, comme son compagnon d’arme, connu dans les groupes pour ses "lives" depuis les cortèges parisiens. Ce matin, dans un direct visionné plus de 250.000 fois en quelques heures, il apparaît en larmes devant l’hôpital Cochin, où est hospitalisé Jérôme Rodrigues. Il partage d’abord sa tristesse, celle de "toute une famille". Avant d’accuser le gouvernement, pointant du doigt la caméra : "C’est votre boulot de faire régner l’ordre et la justice !" La tristesse laisse ensuite place à la colère. Il explique que, si lui restera pacifique, il est fatigué d’appeler au calme. "On a appelé à être pacifique depuis des semaines et des semaines. Maintenant nous ne parlerons plus, on n'a plus d’ordres à donner." Et d’ajouter que désormais, chacun réagira "comme il veut". "On vous[les membres du gouvernement] laissera vous démerder avec ce que vous avez créé. La haine des gens qui sont dehors, c’est vous qui l’avez créée."