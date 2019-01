Après la blessure de Jérôme Rodrigues, les Gilets jaunes se remobilisent pour un "acte 12"

Un désir d’union autour de ce blessé qui avait été diffusé dans un communiqué du collectif "La France en colère!!!" On y lit : "Organisez-vous plus que jamais, laissez vos querelles de côtés." Suivi d’une phrase plus ambiguë appelant à un "soulèvement sans précédent ". Phrase sur laquelle le collectif est revenu ce mardi 29 janvier, demandant un "rassemblement pacifique". "Nous ne changeons absolument pas de cap, hormis que nous appelons à un rassemblement de plus en plus nombreux, plus fort et plus tenace."





Car depuis quelques semaines, les membres du trio historique de la contestation étaient en froid. Priscillia Ludosky, à l’initiative de la première pétition sur les prix du carburant, Maxime Nicolle, dont le groupe Facebook est l’un des plus actifs et Éric Drouet, organisateur du premier "acte", ne manifestaient plus ensemble. Pire : la communication semblait avoir disparu entre eux, chacun partageant sa propre stratégie.