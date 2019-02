Après les Etats-Unis, la Belgique et l'Allemagne, des étudiants français lancent une "grève scolaire pour le climat"

Les étudiants ont décidé, comme leurs homologues à l'étranger, de sécher les cours chaque semaine le vendredi pour descendre dans la rue et réclamer aux autorités des mesures immédiates pour lutter contre le dérèglement climatique. Ils prévoient également "des actions de désobéissance civile", chaque semaine à partir du 15 février. A ces "vendredis verts" s'ajouteront des "samedi jaunes", lors desquels ces étudiants comptent rejoindre les mobilisations hebdomadaires des Gilets jaunes.





Alors que les "marches pour le climat" réunissent régulièrement plusieurs dizaines de milliers de personnes, ces étudiants jugent qu'il faut "aller plus loin", indique une militante au Monde, avec "des blocages" et des actions contre les "vrais responsables, notamment les multinationales". Parmi les revendications : former des "zones à défendre" (ZAD), fermer des aéroports, interdire le plastique...