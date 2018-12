Après les Gilets jaunes, les "GyrosBleus" ? Des policiers en colère veulent se faire entendre sur les Champs-Elysées

Interrogé ce dimanche sur ce rassemblement, Guillaume Lebeau, vice-président de l'association MPC (mobilisation des policiers en colère) indique que l’idée de cet événement est née "après la prise de parole d’Emmanuel Macron lundi dernier". "Le président a fait des annonces pour certaines personnes, et pas pour d’autres. Une fois de plus nous sommes les grands oubliés. Pas de pouvoir d’achat, le gel du point d’indice, les heures supplémentaires non payées, 24 millions au total, ça fait beaucoup, surtout en ce moment. On nous soutient à la télé, mais après, il n’y a rien. C’est de la communication pour nos gouvernants. Du coup, nous avons lancé cet appel au rassemblement", déclare Guillaume Lebeau.





"Nous avons de plus en plus de travail et rien en retour, poursuit-il. A l’approche des fêtes, c’est déjà habituellement compliqué. Cette année, avec le mouvement des Gilets jaunes et l’attentat de Strasbourg, avec une surveillance accrue notamment sur les grands sites et marchés de Noël, c’est très compliqué. La fatigue se ressent et le ras-le-bol grandissant".