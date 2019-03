Après "une journée historique", Maxime Nicolle promet un nouveau "très gros acte" dans "3-4 semaines"

Maxime Nicolle estime que les violences sur les Champs-Elysées "ne viennent pas de nulle part". Il a estimé : "J'ai été fier de voir que les gens ont arrêtés d'être des moutons. Oui, ça amène des destructions et énormément de choses regrettables. La violence et la destruction sont toujours regrettables, mais elles ne viennent pas de nulle part (...) C'est ce que les gens peuvent faire et sont prêts à faire maintenant qu'ils n'ont plus rien à perdre." Pour Maxime Nicolle, "les vies humaines ont moins de valeur qu'un restaurant", faisant référence au casse du très célèbre Fouquet's, où Nicolas Sarkozy avait fêté son élection le 6 mai 2007.





Enfin, celui qui se surnomme Fly Rider a qualifié cet acte 18 de "journée historique". "(...) les gens ont montré qu’ils ne laisseraient plus rien se faire si c’est contre leur intérêt."