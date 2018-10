Arcueil : le chauffeur de bus RATP qui avait giflé un adolescent a été mis à pied une journée

Une pétition, signée par plus de 300.000 personnes, avait été lancée par ses collègues en guise de soutien, soulignant que le collégien aurait dit "Ferme ta gueule et conduis ton bus" au conducteur incriminé. "Nous, en tant que collègues, nous connaissons bien le chauffeur et il est reconnu par sa gentillesse, son calme olympien et sa patience", écrivaient-ils.

Cette affaire n’est toutefois pas tout à fait réglée puisqu’une plainte avait été déposée par la maire du collégien, une enquête est en cours.