Ardèche : quand les gendarmes récompensent les bons conducteurs

Des gendarmes en voiture banalisée scrutent le comportement des conducteurs au volant. Cette semaine, un escadron de sécurité routière récompense les conducteurs exemplaires. Ceux qui ne font pas d'excès de vitesse, mettent leurs clignotants, ne téléphonent pas au volant, ... Trois automobilistes les plus méritants seront ensuite tirés au sort. À la clé, une récompense d'une valeur de 250 euros en rapport avec la sécurité routière.



