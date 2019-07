Ariège : les habitants et les bergers protestent contre la présence des ours

Depuis que les ours ont été réintroduits dans les Pyrénées en 1996, leur présence inquiète de plus en plus les bergers et les habitants. Les dégâts causés par ces prédateurs sont assez lourds. Plus de 200 brebis sont tombées dans un ravin, effrayées par un ours. Pour protester et faire passer leur message, les anti-ours ont organisé un pique-nique solidaire ce 12 juillet 2019.



