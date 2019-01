Armée : le numérique pour apprendre à faire la guerre

Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Les militaires se forment en permanence tout au long de leur carrière. Des entraînements qui reposent de plus en plus sur le numérique. À Toulon par exemple, des simulateurs les confrontent à toutes les situations de guerre. Une bonne partie des outils utilisés sont regroupés sur la base navale de la ville.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.