Arrestation d'Eric Drouet : Mélenchon dénonce un "abus de pouvoir"

Eric Drouet, un des initiateurs de la première mobilisation nationale des "gilets jaunes", a été arrêté, ce mercredi soir. Il se dirigeait vers les Champs-Elysées où il avait appelé d'autres sympathisants à se rassembler. "Ce soir, on va pas faire une grosse action mais on veut choquer l'opinion publique. Je sais pas s'il y en aura qui seront avec nous sur les Champs(...) On va tous y aller sans gilets", disait-il.





Peu après cette arrestation, plusieurs politiques ont réagi sur Twitter. A l'instar de Jean-Luc Mélenchon. Après avoir fait part de sa "fascination" pour ce chauffeur routier, dans l'après-midi de mardi, le leader de la France Insoumise demande sa libération et dénonce ce qu'il appelle "une police politique".