Arrestation d'Eric Drouet : "Tant qu'on marche on a le droit d'aller où on veut", son argument est-il juridiquement valable ?

LCI : Le fait de marcher autorise-t-il effectivement à aller on l’on veut ?





Me Pierrick Gardien : De mon point de vue, juridiquement, Eric Drouet a sans doute tort. A mon sens, il joue sur une ambiguïté entre l’attroupement et la manifestation. D’un point de vue pénal, vous pouvez en effet être sanctionné si vous formez un attroupement statique sur la voie publique en vue de préparer quelque chose de violent ou du moins de nature à troubler l‘ordre public. Effectivement, comme le dit Monsieur Drouet, il ne s’agissait pas d’un attroupement puisqu’il se déplaçait. Mais le fait de déambuler en cortège, par contre, définit précisément la manifestation. Et si celle-ci n’a pas été déclarée au préalable, en l’occurrence trois jours au plus tard avant l’évènement, elle est illégale. Or, l’organisateur d’un rassemblement non déclaré encourt éventuellement une interpellation et s’expose à des sanctions lourdes prévues par l’article 431-9 du Code pénal, à savoir six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. L’autre point qui joue en sa défaveur concerne le fait que les manifestations de nuit ne sont jamais autorisées pour des raisons d’ordre public. Donc même en cas de déclaration préalable, la préfecture ne l’aurait jamais autorisée.

A sa décharge tout de même, cette affaire me fait penser aux rassemblements de policiers qui, en novembre 2016, ont manifesté, de nuit d'ailleurs, pour leurs conditions de travail. Aucune déclaration préalable n’avait été faire et pourtant il y avait eu aucune interpellation. Sans doute faut-il en déduire que l'arrestation d'Eric Drouet a vocation a faire figure d'exemple, à marquer le coup dans une zone sensible où l'on applique la loi avec une très grande rigueur.