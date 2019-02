Arrêt maladie : un jour de carence bientôt obligatoire pour tous les salariés ?

Enrayer la hausse du coût des arrêts maladie. C’est l’objectif du rapport remis ce mercredi au Premier ministre, Edouard Philippe. Pour cela, trois experts ont formulé une vingtaine de pistes. Parmi elles : un jour de carence obligatoire pour tous et non indemnisé.





Dans leur rapport, Jean-Luc Bérard, directeur des ressources humaines du groupe Safran, le Pr Stéphane Oustric, médecin généraliste et professeur des universités, et Stéphane Seiller, conseiller maître à la Cour des comptes, estiment qu’une journée sans indemnité ni salaire mettrait sur un pied d’égalité les fonctionnaires et les salariés du secteur privé. Parmi ces derniers, près de 70 % voient leurs trois jours de carence pris en charge par leur employeur.