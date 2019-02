Ascoval / Ford : ce que l'on sait sur l'abandon de la reprise des deux usines

Bercy s'est indigné concernant la reprise des sociétés Blanquefort et Ascoval. Cette dernière, usine productrice d'aciers ultra-spécialisés à Valenciennes, emploie 281 salariés. Elle cherche un repreneur. Pour ce qui est de l'usine de boîte de vitesses de Ford à Blanquefort, elle emploie 850 salariés et est menacée de fermeture. Que s'est-il passé exactement pour ces deux entreprises ?



