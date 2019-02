Assurance-chômage : échec des négociations entre patronat et syndicats

Depuis 1958, le patronat et les syndicats gèrent ensemble l'indemnisation des chômeurs. L'ultime négociation qui a eu lieu ce mercredi 20 février au siège du Medef n'a rien donné. L'assurance-chômage va donc passer sous le contrôle de l'État. Alors, quelles sont les conséquences concrètes de cette rupture ? Les chômeurs sont-ils touchés ? Et qu'est-ce que cela va-t-il changer pour les employeurs ?



