Athlétisme : l'enquête pour viol visant l’entraîneur Giscard Samba classée sans suite

Giscard Samba avait été suspendu un an dont six mois ferme par la Fédération française d'athlétisme (FFA) début juin. La commission de discipline de la FFA avait alors précisé que la suspension ne concernait pas les accusations de viol mais le "comportement inadapté" de Samba à l'égard de la plaignante, évoquant notamment des "allusions sexuelles" et décrivant un coach qui "s'immisce pleinement dans l'intimité de l'athlète sans nécessité liée à l'entraînement".





La commission avait ensuite suspendu la procédure dans l'attente d'une décision de la justice, laquelle a décidé que l'enquête s'arrêtait là. Depuis le début de l'affaire, deux athlètes, Dimitri Bascou et Aurel Manga, ont toujours défendu leur entraîneur, mais ses ex-protégés Pascal Martinot-Lagarde (champion d'Europe 2018 du 110 mètres haies) et Cindy Billaud s'en sont en revanche largement désolidarisés. Cindy Billaud avait ainsi évoqué dans la presse "quatorze ans d'humiliation et de contrainte", alors que Pascal Martinot-Lagarde a décrit son ancien entraîneur comme un "gourou", le "maître d'une secte".