Attaques de requins : pourquoi La Réunion ne s'en sort pas ?

L'île de la Réunion tente de lutter contre ce fléau depuis des années. Mais le jeudi 9 mai 2019, une nouvelle attaque de requin a eu lieu et un surfeur a été tué. On dénombre donc 24 attaques en huit ans qui ont fait onze morts au total. Pourtant, les autorités n'ont pas lésiné sur les dispositifs de prévention.



