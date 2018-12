Attentat de Strasbourg : quelles conséquences pour les gilets jaunes ?

L'attentat terroriste de Strasbourg a eu un impact sur la mobilisation des gilets jaunes. De nombreux élus et des manifestants ont appelé à ne pas se rassembler le samedi 15 décembre 2018. D'autres porte-parole du mouvement comptent tout de même aller manifester. Certains évoquent la fusillade comme un coup monté par le gouvernement, dans le but de freiner la manifestation.



