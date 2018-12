Attentat des Strasbourg : réouverture du marché de Noël

Ce vendredi 14 décembre 2018, soit trois jours après l'attaque terroriste, le marché de Noël de Strasbourg a pu rouvrir ses portes. C'était une étape importante pour les habitants de la ville. Car en dehors de l'enjeu économique, c'était une façon pour les Strasbourgeois de répondre au terrorisme. Les images de l'attentat étaient encore présentes dans les esprits, mais il faut continuer malgré l'émotion et la tristesse.



