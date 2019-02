Au Grand débat national à Neuilly, priorité à la fiscalité

Quelques voix dissonantes, malgré tout, se font entendre. Le principal bémol est porté par une femme, qui souhaite revenir sur la répartition de l’impôt sur le revenu en France. "Moi, je vois que la TVA est payée par tout le monde, elle ! Les plus pauvres payent une part d’impôt non négligeable sur la majorité des produits." Et cette citoyenne de proposer l’idée - déjà entendue par ailleurs - de baisser le taux de la TVA sur les produits de première nécessité et de l’augmenter sur les produits de luxe. "Cela irait dans le sens de l’équité", conclut-elle. Les applaudissements sont timides, mais ils sont là.





Il est 21 heures passées lorsque le maire aborde le quatrième et dernier thème, portant sur l’organisation de l’Etat. Quelques personnes ont déjà quitté la salle, mais le sujet passionne ceux et celles qui restent. Les revendications sont ici encore portées d’une seule et même voix : "Gardez le lien humain dans l’administration." Et cette dame de raconter comment elle n’a pas pu faire renouveler… la carte grise de son bateau, faute d’interlocuteur approprié. "Tant pis, je fais sans", ajoute-t-elle, bravache. Une autre femme, à l’autre bout du théâtre, lui lance, complice : "Oui, voilà, il m’est arrivé la même chose !"