Au lendemain des annonces de Macron, des Gilets jaunes toujours aussi remontés préparent l'acte V sur Facebook

Emmanuel Macron n’a pas convaincu les Gilets jaunes, pourtant principale cible de son discours prononcé lundi soir. Pour s’en rendre compte, il suffit de faire un tour sur les pages Facebook consacrées au mouvement, même s’il faut préciser qu’elles rassemblent les personnes les plus actives et les plus mobilisées.





Sur le groupe "Gilets jaunes, peuple français", comptant 7460 membres, les messages s'enchaînent depuis lundi soir. Sous une image récapitulant les annonces du président de la République et demandant leur avis aux membres du groupe, les réactions sont partagées. "Franchement c’est déjà pas mal et mieux que rien. Il faut arrêter", écrit l'un des membres. "Ça ne concerne pas tout le monde, donc il continue à nous la mettre", lui répond un autre. "J’aimerais bien qu’il ait notre salaire lui et sa femme pendant six mois, et qu’on lui rajoute 60 euros, il verra ce que ça fait", continue l'un d'eux. "C’est de la poudre de perlimpinpin", écrivent plusieurs internautes, reprenant le vocabulaire du président de la République.