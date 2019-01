VIDÉO - "Aucun élément" ne permet de dire que Jérôme Rodrigues a été touché par un tir de LBD, selon Laurent Nuñez

Sur le plateau de LCI, Laurent Nuñez a d’abord exposé le contexte dans lequel le Gilet jaune a été confronté aux forces de l’ordre à Bastille. "Des militants ultra-violents s'en prenaient aux forces de l'ordre, ce qui a conduit la préfecture de police à isoler ces manifestants violents sur la place de la Bastille pour protéger le reste du cortège, qui à ce moment-là était en amont sur le boulevard." Lorsque Jérôme Rodrigues débute sa vidéo, les policiers étaient donc en pleine action afin d’encercler les lieux et contenir les manifestants pour qu’ils restent loin des altercations. La "manœuvre" des forces de l’ordre consiste ensuite à "dégager peu à peu la place de la Bastille", explique le secrétaire d'Etat. C’est à ce moment-là que la figure des Gilets jaunes est arrivée. "M. Rodrigues se rend ensuite sur la place, et il va à l'endroit où nos policiers essaient de disperser les casseurs et d'en interpeller."