AUDIO - "Macron, il a très très peur" : quand le Gilet jaune Christophe Chalençon agite la menace d'un coup d'Etat

La vidéo en question montre Christophe Chalençon, figure des Gilets jaunes dans le Vaucluse, filmé à son insu, et répondant aux questions d’une journaliste. "Je sais que je risque beaucoup. Je peux me prendre une balle dans la tête à n'importe quel moment. Mais j'en n'ai rien à foutre. J'irai au bout de mes convictions, parce que s'ils me mettent une balle dans la tête, Macron il est passé à la guillotine. On est arrivé à un tel point de confrontation, que s'ils m'abattent, il est mort aussi. Parce que le peuple il rentre dans l'Élysée et il démonte tout. Lui, sa femme, et toute la clique", lance-t-il.