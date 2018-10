Augmentation du pouvoir d'achat : un grand mensonge ?

Un grand décalage existe entre l'opinion publique et l'avis des experts sur la capacité à consommer dont dispose un ménage. Selon l'Insee, l'augmentation du pouvoir d'achat de ces dernières années est belle et bien réelle. Pourtant, nos compatriotes ne ressentent pas cette amélioration dans leur niveau de vie. Alors, qui a raison ? Et surtout, comment expliquer cet écart de point de vue ?



