Autoroute A50 : le péage de Bandol toujours fermé

Le péage de Bandol, sur l'autoroute A50, a été incendié par les gilets jaunes dans la nuit du 17 au 18 décembre 2018. Près d'un mois après le drame, les voies sont toujours bloquées et créent des bouchons. Des travaux de reconstruction sont en cours, mais ils sont importants. L'ensemble du système électrique a été brûlé.



