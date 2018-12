Autoroutes et Gilets jaunes : pourquoi tant de haine ?

Vinci n'a pas attendu l'issue de la réunion pour dévoiler ses pistes. La société a d'ores et déjà pris les devants et a fait savoir lundi que les automobilistes n'ayant pu payer les péages empruntés pendant la mobilisation des "gilets jaunes" devront régulariser leur situation. Et ce via un courrier postal envoyé aux automobilistes dont les plaques d'immatriculation ont été détectées à l'entrée et à la sortie des autoroutes gérées par le groupe. Les sociétés autoroutières semblent cependant démunies face au mouvement. Concrètement, si des Gilets jaunes pénètrent sur une autoroute, elles n'ont plus qu'à appeler les forces de l'ordre. "Nous sommes simplement le théâtre des manifestations!", a assuré il y a quelques jours une porte-parole de la Sanef. Les sociétés autoroutières ne peuvent donc rien faire si des manifestants décident de lever les barrières pour rendre le "péage gratuit". Et seuls les gendarmes pourront les rabaisser.





Du côté des Gilets jaunes, nul doute que ces factures n'entameront pas leur volonté de poursuivre le mouvement. Pour maintenir la pression, beaucoup veulent continuer les blocages, les actions coups de poing, et certains justifient la violence. "Les péages gratuits, c'est un de nos meilleurs trucs", a glissé à l'AFP l'un d'entre eux il y a quelques jours. "Les blocages, ça peut devenir exaspérant. Il faut garder les gens avec nous. Même si de toute façon, malheureusement, on va toujours emmerder des gens qui n'ont rien demandé".