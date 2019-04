Aux urgences de Saint-Antoine, le quotidien "dangereux" et "pénible" des soignants

A l'entrée des urgences de l’hôpital Saint-Antoine à Paris, la silhouette d'un homme dessinée à la craie sur le sol, comme on en voit sur les scènes de crime dans les feuilletons télévisés, barré du mot "soignant". Une représentation imagée de ce que les personnels en grève craignent le plus : la mort de l'un des leurs. Au mur, sur l'entrée et en banderole dans le service, le visage d'une femme agressée, l’œil au beurre noir. "On est fatigué moralement et on a peur du drame", glisse un soignant que nous avons rencontré au début du mouvement.





En quelques mots, les personnels soignants des urgences de l’hôpital de Saint-Antoine résument leur état d'esprit. Depuis le début du mois de mars, ils ont entamé un débrayage illimité à l'appel de trois syndicats : Sud-Santé, CGT et FO. Un mouvement pour dénoncer la dangerosité grandissante de leur travail, des conditions de travail toujours plus difficiles, et demander la reconnaissance d'une spécificité du travail qu'ils effectuent aux urgences.





Les revendications ? "La sécurisation des locaux, la titularisation des CDD, la mise en place d'une procédure spécifique en cas d'agression et la reconnaissance financière de la spécificité de notre travail", explique à LCI, Candice Lafarge, aide-soignante aux urgences de l'hôpital.