Avalanche : un enfant survit une heure sous la neige

Les chances de survie sont pratiquement nulles au-delà d'un quart d'heure, quand on est pris dans une avalanche. Pourtant, un enfant de douze ans y a survécu pendant près d'une heure mercredi 26 décembre 2018. Il a fini par être retrouvé par le chien d'un sauveteur. Un miracle rendu possible par plusieurs facteurs, selon les secouristes. Le garçon est maintenant hors de danger.



