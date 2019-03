Avec 109 féminicides en 2017, les violences conjugales toujours aussi nombreuses en France

Après avoir chuté, le nombre de féminicides au sein des couples stagne. C'est ce qui ressort de l'étude sur les violences conjugales, dévoilé ce jeudi par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP).





En 2017, l'ONDRP a recensé 109 féminicides en compilant les chiffres du ministère de l'Intérieur, notamment ceux de la Délégation d'aide aux victimes (DAV) du ministère et ceux du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI). Ce chiffre, identique à celui de 2016, est à peine inférieur à celui de 2015, où 115 femmes avaient été tuées. Le nombre est en train de stagner : il avait chuté entre 2007 et 2014 en passant de 166 à 118. L'étude, dévoilée par France Info, donne également des détails sur ces meurtres ou assassinats : dans plus de huit affaires sur dix, le crime se déroule au domicile du couple, de la victime ou de l'agresseur, tandis que dans la moitié des cas, les victimes avaient auparavant subi des violences de la part de leur conjoint. A l'origine de ces meurtres, il y a dans 32% des cas une dispute et dans 26% une séparation.