Avignon : un dispositif de sécurité strict se met en place

Le mouvement des gilets jaunes semble être toujours aussi populaire dans le pays. Les habitants d'Avignon, dans le Vaucluse, ont mis en place un large périmètre de sécurité. Pour avoir accès à la ville, un contrôle minutieux se fait sur chaque personne. Des caméras de surveillance ont été spécifiquement placées, et certains parkings et monuments ont été fermés. Selon le préfet du Vaucluse, ce serait le plus important dispositif de sécurité depuis le début des manifestations.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.