Avocats, hôtesses et pilotes dans la rue ce 16 septembre : les dates à retenir de la rentrée sociale

AGENDA - Certaines professions avaient prévenu : la rentrée sociale va être agitée. En septembre, les appels à la mobilisation se multiplient. Voici les principales dates à retenir.

La contestation sociale a démarré le 11 septembre, avec une journée d'action sociale dans les hôpitaux publics et privés, six mois après le début de la grève des personnels des services d'urgence. Deux jours plus tard, c'est une journée historique qui s'est déroulée à Paris. Le vendredi 13 septembre, pour la première fois depuis douze ans, la RATP a connu sa grève la plus dure. Une mobilisation inédite pour sauver le régime des salariés de la régie, digne de celle observée lors d'une précédente réforme des régimes spéciaux en 2007, sous la présidence de Nicolas Sarkozy.