Baccalauréat : des syndicats d'enseignants menacent de faire la grève de la surveillance pour protester contre la réforme du lycée

Hormis les épreuves de philosophie, "les épreuves écrites de français ainsi que la première journée du brevet du collège, le 27 juin, pourraient être concernées", a précisé Frédérique Rolet, secrétaire générale du syndicat. Les académies "les plus impliquées" sont celles de Montpellier, Toulouse et Créteil, selon la responsable syndicale.





"Ce sont des modalités exceptionnelles", déclare Frédérique Rolet, indiquant que le précédent appel à la grève pour des épreuves de bac datait d'il y a 15 ans. "Si on en arrive là, c'est que la situation est très grave. Les réformes du bac et du lycée posent de gros problèmes, on a des suppressions de postes et rien ne se passe côté négociations salariales. On a un ministre (Jean-Michel Blanquer, NDLR) qui n'écoute pas", a-t-elle encore dit.





Décider à perturber les épreuves du bac est difficile pour les enseignants, ajoute Mme Rolet. "Les professeurs travaillent toute l'année en vue de ce bac", souligne-t-elle. "Mais nous sommes très en colère, et puis rappelons-nous que le bac lui-même est menacé", avec la réforme de cet examen qui ramène à quatre les épreuves écrites de fin d'année de Terminale. L'UNSA et la SGEN-CFDT n'appellent quant à eux, pas à la grève.