Baisse des taux d'intérêt : comment les banques compensent

Les taux bas, des affaires en or pour les emprunteurs, beaucoup moins en revanche pour les banques. Alors pour limiter leurs pertes, elles misent désormais sur d'autres produits comme l'assurance. Concrètement, elles se rémunèrent en imposant à leurs clients une assurance de prêt plus chère. Certaines vont même jusqu'à faire pression lors des négociations.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.