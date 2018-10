BalanceTonPorc, un an après : plus de 930.000 tweets publiés

#BalanceTonPorc fête ses un an. Ce hashtag imaginé par la journaliste Sandra Muller, dans le sillage de l'affaire Weinstein, s'est fait la tribune de très nombreuses femmes françaises. Sous ce mot-dièse, en quelques jours, elles ont été des milliers à parler publiquement d'un viol, d'une agression ou d'un harcèlement sexuel qu'elles ont subis. Des témoignages qui, pour la première fois, étaient enfin lus et écoutés.





Un an après donc, l'heure est au premier bilan. Un bilan chiffré, d'abord. C'est l'analyse que propose ce jeudi 11 octobre la plateforme Visibrain, qui travaille à la collecte de chiffres sur ce sujet depuis le 13 octobre 2017. Et les chiffres qu'elle délivre aujourd'hui sont édifiants. On apprend ainsi qu'au total, 931.240 tweets ont été publiés sur #BalanceTonPorc. Son équivalent américain, #MeToo, en totalise quant à lui la bagatelle de 18 millions.