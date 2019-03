Banque incendiée près des Champs-Elysées : un témoin raconte comment les 11 victimes ont été secourues

une banque qui brûle et menace d'enflammer tout un immeuble. En quelques minutes samedi, l'incendie volontaire d'un établissement de la banque Tarneaud, a failli provoquer un drame humain. Lors de l'acte 18 des gilets jaunes, un ou plusieurs casseurs ont mis le feu au rez-de-chaussée. Plusieurs habitants de l'immeuble ont été pris au piège par les flammes, y compris une femme et son bébé. Grâce à l'intervention des pompiers, le feu a pu être maîtrisé. Au total, onze personnes, dont deux policiers, ont été légèrement blessées. Ce dimanche 17 mars 2019, la police scientifique et les pompiers sont à la recherche d'indices pour identifier les auteurs de l'incendie.





A la clinique des Champs-Elysées, on loin de là, Saïd Marouf - responsable technique de la clinique - explique comment il a été décidé d'accueillir toutes les victimes de l'incendie en leur mettant à disposition des bouteilles d'oxygène et de l'eau. "Hier, on a évité une catastrophe", explique l'intéressé à LCI (voir la vidéo ci dessous).