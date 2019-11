"Battons-nous ensemble" : après l'accident de TER dans les Ardennes, SUD-Rail adresse un message aux usagers

Ainsi, le troisième syndicat du groupe ferroviaire affirme dans cette lettre que "dans cette période de crise sociale à la SNCF", les "intérêts" et "attentes" des cheminots et usagers "sont les mêmes concernant le service public ferroviaire". Ce courrier devrait être distribué dans les gares, selon SUD-Rail.

Racontant la collision survenue le 16 octobre dans les Ardennes entre un TER et un convoi routier exceptionnel, bloqué sur les voies à un passage à niveau, le syndicat souligne que "c'est grâce au courage du conducteur" seul à bord de ce train sans contrôleur et blessé que les aiguilleurs ont pu arrêter un train arrivant en sens inverse, stoppé "à 3 km de la collision". "Voici l'accident ferroviaire de trop", qui "a provoqué le droit de retrait des milliers de conducteurs et contrôleurs", ajoute SUD-Rail.

L'exercice en cascade de ces droits de retrait, deux jours après la collision, avait entraîné de fortes perturbations du trafic dans toute la France, en plein week-end de départ en vacances scolaires. "Vous êtes pour la présence systématique d'un contrôleur par train; battons-nous ensemble!", propose le syndicat aux usagers.