Tapie soutient les Gilets jaunes et tacle Macron : "Tu ne sais pas tout, mon pote"

Bernard Tapie soutient les Gilets jaunes. Sur France Inter, l'homme d'affaires a dit comprendre leur souffrance. "Ils viennent de redécouvrir qu’ils sont importants et qu’ils existent, car c’est cette souffrance principale qui est à l’origine" a-t-il déclaré à Léa Salamé. Selon lui, si "75% des Français" soutiennent les Gilets jaunes, "ça veut dire que c’est un mouvement qui dit des choses que tout le monde pense ou a envie de penser."





Comment Bernard Tapie explique-t-il leur colère ? "Aujourd’hui, tout est payant. Moi j’ai vécu une jeunesse où on pouvait être pauvre et heureux, plus maintenant. Aujourd’hui, c’est quasiment impossible : internet, le téléphone portable, tout ça, si vous ne l’avez pas vous n’êtes plus dans la société. Or ça coûte." L'homme d'affaires d'ajouter : "Et quand tu es pauvre aujourd’hui tu ne peux pas être heureux. (…) Pour être actif dans une société qui vous rend heureux, il faut de l’argent."