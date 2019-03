VIDÉO - Besançon : la vidéo d'un Gilet jaune blessé par un coup de matraque suscite la polémique

"Une image qui fait froid dans le dos". C'est ainsi que Emma Audrey décrit dimanche les images qu'elle a filmées quelques heures auparavant dans les rues de Besançon (Doubs). On y voit un homme recevoir un coup de matraque de la part d'un policier durant un rassemblement de Gilets jaunes. Des images qui ont déjà été visionnées 130.000 fois ce dimanche après-midi.





On voit un policier se préparer, prendre de l'élan et frapper à la tête un manifestant pacifiste, quand il était de dos", a raconté la journaliste. Avant d'ajouter : "J'ai littéralement eu un frisson froid dans le dos quand j'ai vu la scène se dérouler à un mètre de moi. J'ai vraiment cru que le jeune allait perdre conscience tellement il a été frappé avec haine et force".