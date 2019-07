Bison futé : journée rouge en Île-de-France, premiers bouchons sur la route des vacances

Vers 09H00, un ralentissement de 14 km sur les trois voies était signalé notamment sur l'autoroute A7, en direction du sud, entre Bourg-les-Valence et Etoile-sur-Rhône dans la Drôme. Selon l'opérateur Vinci-Autoroutes, les temps de parcours ordinaires commencent à s'allonger, principalement entre Lyon et Orange (Vaucluse) où les bouchons induisent déjà une demi-heure de trajet supplémentaire, le trafic devant encore s'intensifier durant la matinée. La circulation se densifie aussi sur l'A10 entre Paris et Bordeaux, et sur l'A9 en direction de l'Espagne, selon la même source.