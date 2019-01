"Blabla", "enfumage", "diarrhée verbale" : sur les pages Facebook des Gilets jaunes, la lettre de Macron peine à convaincre

Sur ce groupe, quelques commentaires existent toutefois. Mais pour discuter de la lettre, encore faut-il l'avoir lue. En effet, un certain nombre d'internautes déplore la longueur d'une lettre souvent incompréhensible : "Trop long à lire et dès le début gros foutage de gueule quand il parle de liberté, égalité, fraternité, tous ces thèmes qui n'existent plus en France !" peut on lire sur un autre groupe Facebook, "La france en colère", regroupant plus de 67.000 membres.





"Inutile... j'ai pas lu mais bon, on le savait déjà, le grand enfumage lol" écrit cet autre internaute. Celui-ci renchérit : "Je ne lirai pas tout. J'ai commencé, dès le début il dit qu'il ne changera pas ce pourquoi il a été élu alors BASTA !! C'est de l'enfumage comme il sait si bien le faire." Une autre enfin ironise en référence à la sortie de Macron sur les employées Gad, "qui sont pour beaucoup illettrées" : "Je suis illettrée et ne sais pas lire"