"Choquant" : l'incompréhension des 872 salariés de Ford à Blanquefort

A tel point que cette décision de désengagement total prise par Ford incite certains syndicats à continuer d'y croire et à ne pas baisser les bras. "Tout le monde est bien déterminé à combattre Ford et à l’empêcher d’aller au bout, quitte à les attaquer au tribunal, explique Philippe Poutou, ex-candidat NPA à la présidentielle et délégué CGT Ford. L’objectif est d’empêcher la fermeture de cette usine, on est peut-être fou d’y croire." Dans les prochains jours, ce sont les services de l'État qui vont officiellement s'exprimer sur la légalité du plan Ford. S’ils le rejettent, le constructeur américain devra revoir sa copie.