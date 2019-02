BNP Paribas et Webedia s’excusent après des propos "erronés" sur les Rothschild

Webedia a été contacté lundi dans la matinée par un journaliste du Monde, qui avait été averti par un lecteur. "Nous présentons toutes nos excuses pour cette erreur d'appréciation, qui reste un cas isolé parmi plus de 40.000 contenus produits chaque année par Webedia Brand Services" pour différentes marques, a complété Webedia.





La famille Rothschild est régulièrement cible de rumeurs sur Internet. Ce nom de famille est associé à deux acteurs du secteur financier : la banque d'affaires Rothschild and Co et la banque privée Edmond de Rothschild.