Bois flotté : la déco de l'été

Tables, bancs, lampes... Le bois flotté est un matériau à la mode qui s'arrache à plusieurs dizaines voire plusieurs centaines d'euros, lorsqu'il est transformé en meuble. Pourtant, ce matériau à la mode est accessible à tous sur la plage et il suffit de se pencher pour la ramasser. Mais pourquoi ce bois est-il si précieux ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.