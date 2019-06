Bonus-malus, chômage universel, dégressivité : Philippe résume les objectifs de la réforme de l'assurance-chômage

Autre annonce qui ne plaira pas aux syndicats, notamment à la CFE-CGC, qui a à coeur la défense des cadres : la dégressivité de l'assurance-chômage pour "pour les salariés qui touchent les salaires les plus élevés et qui peuvent retrouver du travail plus facilement que les autres." Une mesure portée depuis la fin de l'été 2018 au nom de la "justice sociale". Quels salaires seront visés ? Pour quelle durée ? Avec quelles conséquences ? La mesure a cela de controversé que, comme le rappelle François Hommeril, patron de la CFE-CGC, ce sont les cadres, avec leur très haut niveau de cotisation et leur faible propension au chômage, qui ont contribué à l'équilibre des comptes de l'assurance-chômage.