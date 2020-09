Boom du télétravail : le secteur du mobilier de bureau se frotte les mains

Avec le confinement, le domicile de nombreux Français s'est transformé en lieu de travail. Et si les mois ont passé, certains n'ont toujours pas pu retourner travailler sur site. Alors la question de l'équipement a fini par se poser pour nombre d'entre eux. Une chaise de bureau confortable, un clavier, un écran... il a fallu mettre la main au portefeuille et investir, pour le plus grand bonheur des professionnels du secteur des mobiliers et matériels de bureau, qui ont vu leurs ventes augmenter.

L'entreprise spécialisée "Adopte un bureau" qui accueille les caméras de TF1 dans le reportage ci-dessus a ainsi vu son chiffre d'affaires être multiplié par quatre ces derniers mois. Les modèles de la marque, qui coûtent en moyenne 500 euros, étaient jusqu'ici d'abord achetés par des entreprises, ils le sont désormais à 80% par des particuliers. De même dans un magasin dans lequel se rend l'équipe de TF1, les ventes d'imprimantes et de destructeurs de papier sont en hausse de 60%.