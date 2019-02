Bormes-les-Mimosas : un loup abattu dans un camping

Un loup "au comportement agressif" qui rôdait près du centre-ville de Bormes-les-Mimosas a été abattu jeudi par la gendarmerie. Il avait été aperçu par un employé dans un camping du Var. L'attitude menaçante de l'animal avait conduit ce témoin à prendre la fuite, et à contacter la gendarmerie. Dans un premier temps, il avait cru avoir affaire à un chien. Les spécialistes affirment qu'il y aura de plus en plus de rencontres de ce type.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.