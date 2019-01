Bourges : la préfecture du Cher interdit le rassemblement des Gilets jaunes dans le centre-ville

Ils appellent à un rassemblement à Bourges depuis plusieurs jours. Leurre ou véritable volonté de faire de la zone historique de cette commune l'épicentre de la neuvième journée de manifestation des Gilets jaunes, dans tous les cas, la préfecture n'en veut pas. Selon nos informations, la préfète du Cher a en effet pris ce vendredi 11 janvier un arrêté afin d'interdire la manifestation dans le centre-ville.





La préfecture considère que "les éléments collectés par les services de l'Etat tendent à démontrer que certains participants envisagent des actions violentes" et que "l'ampleur prévisible de cette manifestation, qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration en préfecture, est sans commune mesure avec les précédentes marches pacifiques qui se sont déroulées dans la commune de Bourges ces dernières semaines". Par ailleurs, "le centre historique de Bourges est constitué de bâtiments accolés les uns aux autres, de ruelles étroites" et pourrait mener à des "difficultés d'intervention pour les forces de l'ordre", dont les moyens déployés en renfort "ne permettent pas de garantir, en centre-ville, la sécurité des personnes et des biens".