Bouteflika candidat : des manifestations en Algérie et en France

À un mois et demi de l'élection présidentielle, des centaines de personnes ont encore protesté dans plusieurs grandes villes d'Alger. Celles-ci s'opposent à la candidature du président Bouteflika à un cinquième mandat. Dans le pays, la communauté algérienne compte près d'un million de personnes. Elle suit de près cette crise politique qui a tendance à tourner à l'insurrection. À Marseille, les Algériens sont nombreux à souhaiter tourner la page du gouvernement actuel.



