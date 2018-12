Brest : le père Noël commence sa tournée dans les classes

A l'école Jean-Macé à Brest, les écoliers ont eu la chance de prendre le goûter avec le père Noël. Parmi les élèves, il y a ceux qui l'ont déjà vu et ceux qui le découvrent pour la première fois. Comme chaque année, le père Noël n'est pas venu les mains vides. Pour le remercier, les petits écoliers ont entonné ensemble "Petit Papa Noël".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.