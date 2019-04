Brexit sans accord : la moitié de la pêche bretonne menacée de faillite ?

Côté britannique, les conséquences d'une sortie de la Politique commune de la pêche paraissent - a priori - plus positives. En effet, d'après les statistiques officielles de la pêche en mer au Royaume-Uni, les pêcheurs britanniques réalisent 80% de leurs captures dans leurs eaux nationales, soit 581.000 tonnes par an. Seulement, 13% de leurs prises sont effectuées dans les eaux des pays de l'Union européenne. Ainsi, sans l'UE, les Britanniques perdraient seulement 13% de leur volume de pêche actuel. Dans un pays qui compte 12.000 pêcheurs pour 6.000 navires, le Brexit est très populaire : d'après un sondage, rapporté par The Guardian, 92% des pêcheurs ont voté pour le leave.





En revanche, une très grande partie de la pêche britannique débarque directement dans les ports d'autres pays de l'Union européenne. D'après FranceAgriMer, 41% de la pêche et de l'aquaculture britannique sont importés à destination de la France. Concernant les coquillages, ce sont plus de 1.000 tonnes qui débarquent en France chaque année. Sortis de l'UE sans accord spécifique pour la pêche, les navires britanniques ne pourront apporter leur pêche directement dans un port de l'Union, car exclus du marché commun. Les pêcheurs français ne pourront plus, eux-aussi, vendre leurs prises sur le sol britannique.